- Mai putin de o treime dintre angajatii romani au reusit sa aiba un regim de viata sanatos in timpul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2, arata un studiu realizat luna aceasta de BestJobs. Cercetarea arata ca aproape 4 din 10 salariati romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, iar…

- Azi, echipa naționala a Romaniei implinește 100 de ani de existența. Puțini iși mai aduc insa aminte de intaiul joc al nationalei, infruntarea cu Iugoslavia care a facut parte din programul unui eveniment de rang inalt, casatoria Regelui Alexandru I al Iugoslaviei cu Principesa Maria a Romaniei. Echipa…

Potrivit Agenției Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al...

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca peste 40 de gradinițe din capitala și din suburbii iși vor suspenda parțial activitatea pe perioada de vara, in legatura cu desfașurarea lucrarilor de reparație planificate sau din cauza lipsei de personal calificat in blocurile alimentare. Pe perioada sistarii…

- In ultima vreme s-a observat tot mai mult cum tinerii isi schimba foarte des locul de munca, declarand ca nu se simt bine la serviciu, ca atmosfera este apasatoare, ca salariul nu este deloc motivant si ca nu se simt deloc fericiti cu viata lor. Multi manageri de companii au inteles ca e timpul sa le…

- Activitatea persoanelor fizice autorizate, recunoscuta ca vechime de munca. Legea a fost promulgata Activitatea economica desfasurata ca PFA este recunoscuta ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Ordonantei…

- Cum poate fi cumparata vechimea de munca. Acesta este procesul. Incepand cu anul 2021, romanii iși pot cumpara vechimea in munca daca urmeaza toți pașii in acest sens. Trebuie menționat faptul ca un an de pensie consta astfel 6.900 de lei, iar pentru cumpararea unui intreg stagiu, adica 6 ani, asigurantul…

- Primaria Municipiului Constanța incheie contracte de prestari servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor Recensamantului populației și locuințelor din municipiul Constanța.Perioada de contractare a serviciilor: • Participarea la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata…