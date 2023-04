Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, a anunțat ca municipalitatea a inceput sa stringa panourile publicitare de pe domeniul public. „Amplasarea panourile stradale pe trotuare este interzisa, un lucru cunoscut, dar nu de toata lumea. Motiv pentru care, curațenia de primavara a inceput și prin ridicarea…

- Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu a adresat o cerere oficiala Administratiei Prezidentiale in care intreaba despre costul total al vizitei oficiale a sefului statului Klaus Iohannis in Japonia, cu un avion privat. El intreaba si cat a costat inchirierea aeronavei, precum si cum a fost selectata firma…

- Joi, 9 februarie 2023, reprezentanți din domeniul agricol vor fi prezenți la Caminul Cultural din localitatea Frata, incepand cu ora 11:00, pentru a raspunde la intrebarile cetațenilor. Cei interesați vor putea discuta cu reprezentanți ai Direcției pentru Agricultura județeana Cluj, APIA și Oficiul…

- Romania va accepta și anul acesta un numar de 100.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca, numar similar cu cel de anul trecut, dar dublu comparativ cu 2021. Numarul de salariați nou-admiși pe piața locala a muncii a crescut, insa,...

- Japonia a impus Rusiei noi sancțiuni și a decis sa interzica exporturile de roboți, explozibile și vaccinuri, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- ASPA precizeaza ca, in cursul anului 2022, a capturat de pe raza municipiului Bucuresti aproximativ 1.700 de caini, iar cei mai multi de pe raza Sectorului 6, acolo unde s-a petrecut tragedia in care o femeie și-a piedut viața.???????? ???????? ???????? ????????????????????̆ ?????????????????Conform…

- Rapirile, casatoriile si convertirile fortate ale fetelor tinere apartinand minoritatilor religioase sunt in crestere in Pakistan, au declarat luni experti ONU in domeniul drepturilor omului, indemnand guvernul sa actioneze rapid pentru a pune capat acestor practici,

- Este concluzia unei cerecetari realizata de MedicHub, care evidențiaza faptul ca profesioniștii din domeniul sanatații utilizeaza tot mai frecvent tehologia digitala, atat pentru perfecționarea continua, cat și in activitatea curenta. Profesioniștii din domeniul medico-farmaceutic spun ca principalele…