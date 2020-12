Istoria împodobirii bradului de Crăciun Impodobirea bradului de Craciun este una dintre cele mai frumoase tradiții din lume. Daca te intrebi de unde provine acest obicei, se pare ca a fost preluat de la triburile germanice, insa in vremurile respective decorațiunile erau mult mai simple decat in prezent. Tradiția impodobirii bradului și a casei cu crenguțe de brad este un […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

