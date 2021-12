Istoria imnului românesc. Ascultă cele șapte cântece patriotice care au devenit imnul nostru de stat Istoria imnului romanesc incepe in anul 1848, cand Andrei Mureșanu a compus versurile imnului pe care il avem și azi, Deșteapta-te Romane. Pe atunci insa el era cunoscut ca fiind Un rasunet. Anii trec, istoria curge, la fel și unele cantece patriotice care ajung, la randul lor, un adevarat simbol. Istoria imnului romanesc. Asculta cele 7 cantece-simbol peste secole Un rasunet. Poezia lui Andrei Mureșanu a fost publicata la 12 iunie 1948 in revista „Foaie pentru minte, inima și literatura”. Linia melodica este inspirata dintr-un cantec religios intitulat „Din sanul maicii mele”. Asculta melodia… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Istoria imnului romanesc incepe in anul 1848, cand Andrei Mureșanu a compus versurile imnului pe care il avem și azi, Deșteapta-te Romane. Pe atunci insa el era cunoscut ca fiind Un rasunet. Anii trec, istoria curge, la fel și unele cantece patriotice care ajung, la randul lor, un adevarat simbol. Istoria…

- Dupa lansarea primulu single „Tarziu”, Nalani se intoarce cu o super colaborare alaturi de Connect-R. “Low Key” este piesa de pop de dragoste perfeca pentru playlistul tau. Vibe-ul urban și tanar fac din piesa sa fie de neratat. Versurile ii aparțin lui Connect-R, muzica este facuta de Connect-R și…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, au participat vineri, 12 noiembrie, la sediul MApN, la ceremonia militara dedicata Zilei Statului Major al Apararii.Potrivit MApN, activitatea se inscrie in seria de manifestari…

- Astazi, 12 noiembrie 2021, se aniverseaza 162 de ani de cand domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de constituire a "Sectiei a II a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetarii Armatei Romaniei.Cu ocazia Zilei Cercetasilor Militari, seful Statului Major…

- Aurel Mihai Vintila are 23 ani. I s-a spus in copilarie ca nu are cum sa devina artist, dar pasiunea pentru muzica a fost mai puternica decat vocea celor care trebuiau sa-i arate ce inseamna sustinerea familiei.

- Pentru prima data in istorie, statisticienii romani și-au unit eforturile și au realizat o serie de calcule in urma carora putem afla cifre demografice uluitoare din istoria țarii noastre. Au fost reunite informații obținute de la primul recensamant, 1860, de pe vremea domnitorului Alexandru…

- Doi comedianți din Romania au facut o melodie parodica, insa, cu versuri extrem de obscene. Iubitorii de folclor au fost extrem de afectați și in lumea muzicii populare s-a iscat un scandal de proporții. Iata despre ce versuri este vorba, dar și cine este comediantul care a avut curajul sa faca o astfel…

- Anca Parghel s a nascut la 16 septembrie 1957, Campulung Moldovenesc. Ea a fost o cantareata si profesoara de jazz, fosta sotie a pictorului Virgiliu Parghel.Dupa ce a terminat Liceul de Muzica din Iasi, si a continuat studiile la Conservatorul de Muzica, tot din Iasi, unde si a dat licenta cu lucrarea…