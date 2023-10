Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de gimnaziu și liceu vor putea alege ca disciplina opționala “Istoria, robia și deportarea romilor”, iar liceenii vor mai studia o noua disciplina obligatorie: “Istoria Comunismului”, a spus Ligia Deca, marți, cu ocazia ceremoniei dedicate introducerii la nivel național a predarii disciplinei…

- Vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Sport (ANS) Romania, reghineanul Gabriel Toncean, a anuntat vineri, 29 septembrie, ca in curand va fi depus oficial un proiect pentru introducerea unei discipline de educatie nutritionala in scoli, cel putin la nivel gimnazial, pentru reducerea obezitatii infantile."Din…

- Ministrul Alexandru Rafila a afirmat joi, ca Romania ar evolua din punct de vede al indicatorilor starii de sanatate daca s-ar introduce disciplina „Educatie pentru sanatate” in scoli . Ministrul Sanatatii sustine ca introducerea disciplinei „ Educație pentru sanatate ” este importanta pentru romani.…

- O noua disciplina obligatorie la liceu, in noul an școlar. Ce vor studia elevii la „Istoria Evreilor. Holocaustul” Elevii de clasa a XI-a – cursuri de zi și cei de clasa a XII-a – invațamant profesional special, vor studia „Istoria Evreilor. Holocaustul”, ca disciplina obligatorie, din noul an școlar…

