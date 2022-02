Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere condițiile meteo favorabile, municipalitatea a cerut operatorului de salubrizare cu care are contract, Comprest SA, ca, in perioada 15.02 – 11.03, sa execute o serie de lucrari de salubrizare pe strazile principale, pentru a pregati Luna curațeniei. Astfel, de marți, 15 februarie, mai…

- In aceasta seara, in Otopeni, a izbucnit un incendiu in zona unui depozit de materiale de construcții, la o conduca de gaze, potrivit realitatea.net. Depozitul este situat pe strada Avram Iancu, la ieșirea pe centura Capitalei, iar la fața locului sunt mai multe echipaje si autospeciale de pompieri. Momentan,…

- Lucrari pentru evitarea producerii unor viituri, pe Valea Arieșului Mic, pe raza comunei Avram Iancu. Licitația, lansata in SEAP Regia Naționala a Padurilor – Romsilva aloca peste 1,9 milioane de lei pentru lucrari de corectare a torenților din Bazinul Hidrografic Arieșu Mic. Regia Naționala a Padurilor…

- Peste 230.000 de persoane au generat formularele digitale pentru intrarea in Romania de la lansarea aplicatiei dezvoltate de STS. Cele mai multe documente, peste 50.000, au fost generate de cei care au intrat in tara prin Aeroportul Henri Coanda. Potrivit datelor furnizate de Serviciul de…

- Proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 intra la vot in sedinta de Consiliu Local, din 28 decembrie Daca va fi aprobat de consilieri, in forma actuala, vezi sectiunea "documente", anul viitor vom plati taxe mai mari Proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor…

- Presedintele Consiliului Concurentei: Creșterea prețului gazelor, temporara Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în studioul Radio România Actualitați. Foto: Arhiva/Radio România Actualitați Actuala crestere a preturilor este un fenomen de moment,…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, in colaborare cu Asociația Romana pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Cluj au marcat marți, 7 decembrie, Ziua Internaționala a Aviației Civile

- Procurorul General suspendat Alexandr Stoianoglo a venit cu un comentariu dupa ce PA a anunțat „finalizarea unui capat de acuzare” pe numele acestuia. „Cele incriminate mie presupun un prejudiciu, in cazul dat prejudiciu nu exista. Actuala puterea doar vrea sa se justifice in fața partenerilor și societații…