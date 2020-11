Istoria celei mai longevive rafinarii din Romania. Incendiata și aruncata in aer in cele doua razboie mondiale, rafinaria Vega este in prezent singurul producator de bitum din țara Rafinaria Vega Ploiesti, operata de Rompetrol Rafinare, implineste 115 ani de activitate in industria prelucrarii produselor petroliere, in prezent aceasta furnizand aproximativ 17% din necesarul de bitum la nivel national. Vega Ploieşti este unic producător naţional de bitumuri, iar bitumul modificat cu polimeri se distinge prin rezistenţa ridicată la uzură şi elasticitatea crescută,…