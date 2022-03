Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au construit un adevarat pod aerian, aprovizionand Ucraina cu armament prin Polonia și Romania, transmite Biziday.ro care citeaza New York Times. In baze din Europa de Est echipe ale US Cyber Command duc un razboi nevazut cu Rusia, mai scrie publicația americana. The New York Times vorbește…

- „Vecinii nostri de la Est vorbesc despre o catastrofa umanitara care se apropie cu pasi repezi”, a declarat pentru agentia PAP directorul Caritas in Polonia, Marcin Izycki.„Am decis sa raspundem crizei din Ucraina si sa oferim un adapost celor mai vulnerabili in tara noastra”,a mentionat el.Copiii vor…

- Cehia se alatura Poloniei și Suediei și refuza sa joace impotriva Rusiei intr-un potențial meci de baraj pentru Campionatul Mondial din Qatar. Caștigatoarea meciului dintre Cehia și Suedia ar fi trebuit sa intalneasca invingatoarea dintre Polonia și Rusia, in finala barajului. Dupa invazia Rusiei din…

- Franța a decis sa trimita echipamente militare defensive in Ucraina pentru a sprijini țara impotriva invaziei Rusiei, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei franceze, adaugand ca problema trimiterii de arme ofensive este inca in discuție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Statele Unite ar putea permite accesul Rusiei la bazele militare din Romania și Polonia. Potrivit agenției Bloomberg, Washingtonul vrea sa inlature orice teama ca rachetele sale din regiune ar putea fi folosite pentru atacarea Rusiei.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai…

- ‘’Ce nu este clar aici? Punem rachete langa granițele Statelor Unite? Nu, Statele Unite sunt cele care au venit la noi cu rachetele lor, sunt deja la ușa noastra’’, a afirmat Vladimir Putin. El a menționat explicit capacitațile americane prezente pe teritoriile Romaniei și Poloniei. Administratia Vladimir…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a continuat retorica anti-NATO, cu ocazia conferinței tradiționale pe care o susține la final de an, acuzand alianța militara ca s-a apropiat de granițele sale și motivand astfel necesitatea acțiunilor precum deplasarea trupelor la granița cu Ucraina drept unele defensive,…