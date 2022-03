Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata isterie s a declansat in multe orase din tara dupa ce s a rostogolit stirea care anunta un pret record la o benzinarie din Romania, unde s a comercializat combustibil cu 11,10 lei pe litru, atat la benzina cat si la motorina. Este vorba despre o benzinarie din Beius, potrivit ebihoreanul.ro.Pretul…

- Ministrului Energiei, Virgil Popescu, spune ca romanii nu au motiv sa ia cu asalt benzinariile.”Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii. Am avut astazi intalniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurari ca exista stocuri suficiente…

- Prețul unui litru de benzina și motorina a atins și chiar a depașit, miercuri, 11 lei la mai multe benzinarii MOL din țara. Asta in condițiile in care presedintele Asociatiei benzinarilor particulari din Romania, Ion Tache, a estimat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prețul benzinei ar putea urca…

- De cand a inceput razboiul din Ucraina, pe bursele internationale, gazele s-au scumpit cu peste 60%, iar barilul de petrol cu aproape 20%. Romanii resimt din plin aceste scumpiri. Vor plati mai mult la pompa, in facturile la energie, dar si pentru rate sau chirii. Euro a depasit 5 lei chiar si la exchange,…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a venit cu un mesaj catre cetațeni, dupa ce mai mulți moldoveni au invadat, astazi, supermarketurile din capitala, pentru a face provizii, in contextul conflictului armat din Ucraina.

- Locuitorii orașului Hostomeli din regiunea Kiev, publica imagini video rupte din filmele science-fiction. Zeci de elicoptere rusești bombardeaza un aeroport din zona, potrivit realitatea.md. Presa din Ucraina scrie ca cel puțin trei elicoptere au fost doborâte dupa ce aceste au bombardat…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- Noi masuri pentru romanii afectați de criza din energie se afla pe masa guvernului. Ce declara premierul și șefii PSD și PNL Ministerul Energiei urmeaza sa vina saptamana aceasta cu o varianta finala a schemei de compensare si pentru marii consumatori de energie, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca.…