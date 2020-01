Isteria coronavirusului a înnebunit lumea. Un şofer de taxi dă jos din maşină un client care tuşeşte VIDEO Scena, care a fost filmata cu o camera de bord, s-a peetrecut in Provincia Henan, care se invecineaza in sed-vest cu provincia Hubei, de unde este originar coronavirusul care a ucis pana acum peste 100 de persoane. Pe filmare se poate vedea cum pasagerul se asaza pe scunul din fata si ii cere taximetristului sa il duca la cel mai apropiat spital, dar cand incepe sa tuseasca soferul il intreaba de unde este. El raspunde ca din Baoding, lucru pe care taximetristul nu pare sa-l creada, din cauza accentului. Cand acesta tuseste din nou il intreaba daca a fost la Wuhan, iar acesta ii raspunde… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Exterene (MAE) a anuntat ca in prezent sunt trei romani in provincia Hubei, China, alți 120 se afla in Hong Kong si 70 sunt in Macao. Sunt și studenți romani cu care ambasada ține legatura, insa numarul lor nu e precizat. Starea lor de sanatate este buna. „Potrivit ultimelor informații…

- Malaysia a impus o interdicție temporara de calatorie pentru cetațenii chinezi din orașul Wuhan și provincia Hubei in incercarea de a impiedica raspandirea coronavirusului, in timp ce Mongolia a decis inchiderea graniței cu China, potrivit Al-Jazeera, potrivit Mediafax.Guvernul a decis sa…

- Noile estimari ale felului in care virusul s-ar putea raspandi sugereaza ca o explozie de cazuri va lovi orașul chinez și mai multe persoane infectate vor aparea și in strainatate, intr-un ritm accelerat.Pe masura ce apar mai multe date despre noul coronavirus care circula in China, devine clar ca…

- Publicația britanica The Sun susține ca una dintre posibilele cauze ale apariției coronavirusulului, care a ucis deja 26 de oameni, este faptul ca in unele zone din China s-ar consuma supa de liliac. Unii ”experți”, citați de The Sun, ar fi afirmat ca exista o legatura intre coronavirus și consumul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.

- Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct, transmite...

- In luna ianuarie, un pitestean a fost arestat preventiv dupa ce a comis o fapta incredibila. Ginerele si-a lovit soacra cu masina ca sa se razbune! Femeia de 50 de ani, era pe strada, in Pitesti, cu sotul ei, cand barbatul de 30 de ani, sotul fiicei, a trecut cu masina pe langa ei. Acesta a tras de…