Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak a declarat miercuri,la un post TV, despre pastrarea mandatului dupa luna mai, ca cei de la UDMR asa stiu, pentru ca ei nu fac parte din rotativa. Rotativa este PNL-PSD, ei isi schimba premierul, a spus ministrul, aratand ca el crede ca cele doua partide si-au dat seama…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei și liderul PNL, a refuzat sa se pronunțe in cazul acuzațiilor de plagiat privitoare la teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode. Exista justiție in Romania, a spus Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Dan Negru și-a petrecut Revelionul in India și a fost uimit cand a auzit cum i se spune Iuliei Vantur acolo. Prezentatorul TV a sunat-o pe iubita lui Salman Khan și-a povestit intamplarea. Inainte cu cateva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat impreuna cu familia lui in India, acolo unde a vrut sa scape…

- Branza telemea costa 55 de lei kilogramul iar untul se vinde cu 20 de lei pachetul. Chiar și litrul de lapte costa dublu și cel mai ieftin se vinde cu 6 lei.Scumpirile la energie, furaje și ambalaje se reflecta in prețurile de la raft, cel puțin daca vorbim de lactate.„Cumparam lactate, dar sunt foarte…

- Un cappuccino, poate cea mai consumata cafea cu lapte in Romania, a ajuns sa coste mai mult decat in Spania sau Italia.Un cappuccino in oraș a ajuns sa coste chiar si 18-20 de lei. Pretul, care a crescut cu 20-50% in doar un an, variaza in functie de marimea canii si de tipul de lapte folosit, cel vegetal…

- Autoritatile ucrainene revizuiesc miercuri in scadere, de la 18 la 16, bilantul mortilor in prabusirea unui elicopter la Bovari, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Jurnalistul Ion Cristoiu spune ca in presa din Romania s-a dat deja ordin pe unitate ca daca cumva Romania nu este acceptata in Schengen, vina sa fie pasata in curtea lui Vladimir Putin! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ami este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Cu toate acestea, cantareața a trecut, de curand printr-o desparțire. Cinci ani a legat-o pe Ami de partenerul sau. Insa, abia acum a avut puterea necesara și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste acest moment delicat. Ce o face pe Ami fericita…