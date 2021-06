Isteria anti-Big Oil nu va salva planeta Forțarea marilor companii petroliere sa devina ecologice nu va salva planeta de impactul crizei climatice. Atata timp cat lumea depinde de autoturisme, nave și sisteme de incalzire cu emisii de CO2, aceste companii vor fi dispuse sa pompeze in continuare țiței oriunde ar fi. Exxon, BP, Shell sau Chevron sunt ținte perfecte pentru activiștii climatici. […] The post Isteria anti-Big Oil nu va salva planeta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport intitulat „The Big Con/Marea farsa” arata cum unii dintre cei mai mari poluatori din lume au lucrat la modelarea politicii climatice in propriile interese. Intocmit de Corporate Accountability, Friends of the Earth International și Global Forest Coalition, raportul arata cum companii precum…

- Guvernul nu va solicita Romgaz si Nuclearelectrica sa repartizeze 90% din profiturile pe 2020, asa cum Secretariatul General a facut recent cu Transgaz si Transelectrica, intrucat cele doua companii au nevoie de investitii in perioada urmatoare, spune ministrul Energiei Virgil Popescu, arata Mediafax.…

- Lana oilor Latxa este folosita pentru a inlocui plasticul și materialele obținute din petrol, intr-un proiect european denumit Lanaland. Lanaland este un proiect hispano-francez, finanțat din fonduri europene, coordonat de Neiker, centru tehnologic aflat sub controlul guvernului regional basc specializat…

- In tehnologie exista doua industrii: cei cinci giganți, care opereaza la o scara aproape de neimaginat, și apoi toți ceilalți, scrie CNBC. Alphabet, Amazon, Apple, Facebook și Microsoft și-au raportat caștigurile din primul trimestru saptamana aceasta, iar valorile comunicate aratat cat de…

- Rusia a produs primul lot de vaccin anti-COVID19 din lume pentru animale, a anuntat vineri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia, potrivit Reuters. Lotul consta in 17.000 de doze, iar primul lot va fi furnizat mai multor regiuni din Rusia, a precizat Rosselkhoznadzor intr-un comunicat. Rusia…

- Gigantul farmaceutic elvetian Novartis va ajuta compania concurenta Roche sa produca tocilizumab, un medicament antiinflamator aflat in centrul studiilor clinice pentru evaluarea eficacitatii sale impotriva pneumoniei asociate COVID-19, a anuntat joi Novartis, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Tot mai mulți specialiști atrag atenția ca mașinile pe benzina și motorina polueaza mediul extrem de tare. O țara din Europa a ințeles de multa vreme acest lucru și a gasit soluția pentru a rezolva aceasta problema

- Telekom Romania s-a evidentiat in cursul anului trecut printr-o creștere semnificativa a numarului de contracte postpaid de telefonie mobila, de 6.3%, pana la 1.65 milioane, tendinta care pare ca se continua si in 2021. Totodata, potrivit „Studiului de masurare a cotelor de piața ale furnizorilor de…