Isteria alimentelor. Guvernul ne asigură că avem suficiente stocuri Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, a transmis, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, dupa romanii au inceput sa goleasca rafturile din magazine de ulei și faina. „Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile. Autoritațile sunt in contact permanent cu retailerii”, a spus Carbunaru. Potrivit purtatorului de cuvant […] The post Isteria alimentelor. Guvernul ne asigura ca avem suficiente stocuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

