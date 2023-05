Un elev de 14 ani din Botoșani a venit la școala cu un pistol. Cazul a fost semnalat poliției chiar de catre directorul instituției de invațamant. Potrivit poliției, pistolul era de jucarie, iar elevul nu l-a folosit pentru a amenința pe cineva. Polițiștii fac cercetari in acest caz. Se pare ca dupa masacrul de la […] The post Isteria a cuprins Romania: alarma la Botoșani! Copil de 14 ani cu pistolul de jucarie la școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .