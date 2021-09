Stiri pe aceeasi tema

Claudiu Keșeru (34 de ani) crede ca derby-ul dintre FCSB și Dinamo va fi unul tensionat. Atacantul vare sa revina la naționala și sa rezolve problemele lui Mirel Radoi din ofensiva.

Doi atacanți pe care a pariat Becali, Ivan Mamut și Andrei Dumiter, au rezistat o luna, dupa care au devenit neimportanți. FCSB a incercat sa-l imprumute pe amandoi la Clinceni, dar croatul a refuzat sa treaca in Ilfov, in vreme ce romanul nu mai poate fi transferat in sezonul acesta.

Invitat la emisiunea GSP Live, Iulian Apostol (40 de ani), fost fotbalist internațional, a prefațat meciul FCSB - Dinamo de duminica și considera ca formația lui Dario Bonetti nu se ridica la statutul unei echipe de derby.

Dinamo are probleme de lot inaintea meciului cu FCSB de duminica seara. Mai mulți jucatori ai „cainilor" s-au accidentat și au devenit indisponibili pentru marele derby.

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu este convins ca Gigi Becali iși poate indeplini promisiunea, cea de a nu se baga peste Edi Iordanescu la echipa.

FCSB și Dinamo se intalnesc in „capul de afiș" al etapei cu numarul 8 din Liga 1. Inainte de meci, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a reacționat la aflarea arbitrului care va conduce marele derby al Romaniei.

FCSB se pregatește pentru derby-ul cu Dinamo, iar antrenorul Edi Iordanescu primește și vești bune. Dupa ce i-a pierdut pe Florinel Coman, Florin...

FCSB și Dinamo se intalnesc in weekend in derby de Romania, iar Helmuth Duckadam are un sfat pentru Edi Iordanescu.