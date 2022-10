Istanbul street food festival, la Târgu Jiu Un festival turcesc de arta culinara va avea loc la finalul acestei saptamani, la Targu Jiu. In perioada 14-16 octombrie, cetațenii sunt invitați sa celebreze bucataria orientala și nu numai in trei zile de distracție, cu experiențe gastronomice deosebite, muzica buna și o atmosfera relaxanta. Festivalul „Istanbul street food” va avea loc in Piața Prefecturii, din municipiul Targu Jiu. Intrarea la eveniment este libera, programul de acces in zona fiind intre orele 12,00 și 22,00. Se vor putea servi preparate tradiționale turcești precum: adana kebap, baclavale, 50 de sortimente de rahat turcesc,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

