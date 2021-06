Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus a fost depistata in statul indian Maharashtra și a fost numita „Delta plus”, dupa cum relateaza The Hindustan Times. Autoritațile medicale din India au diagnosticat un total de 20 de cazuri de infecție cu noua varianta a tulpinii Delta care a fost codificata B.1.617.2.1.…

- Autoritatile sanitare britanice din domeniul sanatatii au inregistrat joi 11.007 noi cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, depasind 10.000 pentru prima data de la sfarsitul lunii februarie pe fondul unei cresteri a cazurilor de infectare cu varianta Delta detectata initial in India,…

- In acest context extrem de delicat, Valeriu Gheorghita susține ca autoritatile vor pune in aplicare, in perioada imediat urmatoare, un plan de actiune pentru dezvoltarea conceptului \"Orasul vaccineaza satul\", concept care vizeaza prezenta de echipe de vaccinare in cele 2.862 de comune pana la finalul…

- Marea Relaxare („Ziua Libertații”) era programata pentru 21 iunie, insa din cauza raspandirii accelerate a variantei indiene - Delta - a coronavirusului, autoritațile britanice au decis amanarea eliminarii totale a restricțiilor. Medicii și epidemiologii au cerut inca de la inceputul lunii iunie amanarea…

- Guangzhou, capitala Guandong, cea mai populata provincie a Chinei, se confrunta cu o creștere a cazurilor de coronavirus. Acesta este un semn ca varianta Delta a coronavirusului, extrem de transmisibila, care a fost detectata pentru prima oara in India, ar putea duce la acutizarea cazurilor chiar și…

- Raspandirea cu viteza a așa-zisei variante Delta a coronavirusului, descoperita prima oara in India, ar putea incheia prematur planul de relaxare totala a restricțiilor anunțat anterior de guvernul de la Londra, conform Politico.

- O singura sub-linie genetica a variantei Delta a noului coronavirus, detectata pentru prima data in India, este in continuare considerata "ingrijoratoare", in timp ce alte doua sub-linii ale aceleiasi variante virale au fost "retrogradate", a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

- Autoritațile britanice nu au inregistrat marti, 1 iunie, decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, o premiera incepand cu 30 iulie 2020, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. In schimb, Marea Britanie este ingrijorata de cresterea cazurilor legate de varianta Delta. Conform ultimului bilant…