Israelul vrea să vaccineze elevii împotriva COVID în timpul orelor Israelul doreste sa isi vaccineze elevii impotriva noului coronavirus in timpul orelor de curs odata cu inceperea noului an scolar, preconizata pentru 1 septembrie. Vaccinarea se va face cu acordul parintilor, au anuntat luni autoritatile guvernamentale. Israelul a vaccinat copii cu varste de peste 12 ani, dar, in anumite cazuri exceptionale, si copii cu varste de cinci ani. Totusi, exceptiile se aplica unor copii care sunt in mod deosebit expusi in fata riscurilor medicale, cum ar fi cei care sufera de obezitate, boli cronice severe la plamani și probleme cardiace. Ministrul Sanatatii a raportat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

