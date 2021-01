Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american in exercitiu Donald Trump preconizeaza vaccinarea a 100 de milioane de oameni impotriva covid-19 in Statle Unite - pana la sfarsitul lui februarie - cu doua vaccinuri, reprezentand 40% dintre adulti, potrivit unui oficial de rang inalt, relateaza AFP.

- Ministerul Justiției susține ca, pana la sfarșitul anului, toate salile de judecata vor fi dotate cu terminale pentru videoconferințe, iar dosarele vor fi digitizate de catre angajații din sistem, care au primit scannere profesionale, informeaza g4media.ro. Din primavara, va fi dezvoltata noua aplicație…

- De asemenea, pierderea neta din activitatea operationala a fost de 654,7 milioane lei, de lavenituri nete din activitatea operationala de 2 miliarde lei la sfarsitul lunii septembrie 2019. Veniturile brute din dividende s-au ridicat la 1,21 miliarde lei, de la 723,4 milioane lei in primele noua luni…

- Cand va fi disponibil vaccinul? Un numar limitat de persoane ar putea primi vaccinul in acest an. Pfizer și BioNTech spun ca vor avea suficiente date de siguranța pana in a treia saptamana a lunii noiembrie pentru a-și duce vaccinul la autoritațile de reglementare.Pana cand nu va fi aprobat, țarile…

- Alexandru Rafila, reprezentatul Romaniei la OMS, a anuntat ca cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-covid pana in vara anului viitor. Alexandru Rafila sustine s-a facut un „efort fara precedent” in dezvoltarea vaccinului anti-covid, iar in prezent sunt in studii de faza avansata…

- Comisia Europeana a imprumutat recent 17 miliarde de euro pentru finanțarea imprumuturilor acordate statelor prin programul SURE, iar Romaniei i-ar reveni in jur de 800 de milioane de euro, prorata, raportat la suma totala de 4,1 miliarde de euro solicitata de Romania comparativ cu totalul de 87,8 miliarde…

- Vietnamul se pregateste de evacuarea a circa 1,3 milioane de locuitori, ca masura de precautie luata inaintea sosirii taifunului Molave care a lovit in cursul noptii Filipine, unde cel putin 12 pescari au fost dati disparuti si au fost inregistrate inundatii si alunecari de teren, relateaza luni…

