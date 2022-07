Stiri pe aceeasi tema

- A avea o postura buna inseamna mai mult decat sa arați bine, este vorba și despre sanatate și starea generala de bine. Postura corecta reduce, printre altele, stresul asupra mușchilor și ligamentelor, ceea ce poate reduce riscul de ranire. De ce e important sa-ți imbunatațești posturaStudiile sugereaza…

- Israelul a anuntat joi ca va vinde portul Haifa, un important centru comercial de pe coasta sa mediteraneana, ofertantilor castigatori Adani Ports din India si grupului local de produse chimice si logistica Gadot, pentru 4,1 miliarde de sekeli (1,18 miliarde de dolari).

- Mai multe state din India, inclusiv Bihar și Telangana, au avut parte de proteste violente, dupa ce guvernul a anunțat un plan de a angaja soldați cu contracte pe perioada determinata, in loc de contracte permanente de munca, scrie BBC. Protestatarii au devenit violenți și au incendiat mai multe trenuri…

- Cheltuielile pentru modernizarea arsenalele atomice au crescut cu aproape 9% in 2021, la 82,4 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), citat marti de France Presse, potrivit Agerpres . Din cele peste 82 de miliarde, doar Statele Unite…

- Israelul a anunțat duminica ca pune capat testelor obligatorii COVID-19 pentru sosirile la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, dar strainii vor trebui in continuare sa fie testați negativ in strainatate inainte de a se imbarca intr-un zbor, relateaza Reut

- ”Destinatiile din tara sunt cam aceleasi, nu au aparut destinatii noi. Litoralul s-a vandut mai slab ca in alti ani, si nici nu au fost multe hoteluri deschise de 1 Mai pe litoral. Zonele de balneo-munte s-au vandut ceva mai bine, oricum sub nivelul la care ne asteptam”, a declarat pentru News.ro Alin Burcea,…

- Ministrul de Finanțe al Canadei, Chrystia Freeland, a relatat miercuri ca a iesit dintr-o reuniune plenara a G20 pentru a protesta fata de participarea Rusiei in grupul celor mai mari economii ale lumii, transmite Reuters. „Reuniunile de saptamana aceasta de la Washington au ca subiect sprijinul pentru…

- Statele nucleare admit ca dețin 13.000 de focoase, dar numarul real ar putea fi mult mai mare, scrie publicația Scientific American , care preia un articol publicat de Live Science. In plus, țarile și-au crescut arsenalul in ultimii ani, spun specialiștii. De cand Rusia a invadat Ucraina in urma cu…