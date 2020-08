Săracii... PNL Plopeni si-a amenajat sediul in... gară!

Sediul PNL Plopeni poate deveni un exemplu national prin amplasamentul nonconformist. Pozitionat fix in gara din localitate, organizatia pare rupta din filmele cu zombie. Apreciem, totusi, ca liberalii au descalecat la Plopeni in gara si nu in wc-ul din fundul curtii. Ura si la gara,… [citeste mai departe]