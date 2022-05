Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, ieri, Israelul ca sprijina "regimul neonazist" si "alimenteaza antisemitismul" din Ucraina, acuzatie care a intensificat disputa dintre cele doua state, care a inceput odata cu afirmatia ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit careia Adolf Hitler…

- Rusia a desfasurat doua tarcuri cu delfini militari antrenati la baza navala din Sevastopol, in Marea Neagra, cu scopul de a-si proteja flota de eventuale atacuri subacvatice, potrivit unei evaluari a imaginilor din satelit realizata de Institutul Naval al Statelor Unite (USNI), relateaza The Guardian.…

- Numirea generalului Alexander Dvornikov, cu o vasta experiența in operațiunile de lupta din Siria, a fost confirmata de un oficial occidental, potrivit BBC.Comandantul districtului militar de sud al Rusiei, generalul Alexander Dvornikov, conduce trupele de invazie in Ucraina.„Acel comandant are multa…

- „Am observat o regrupare a forțelor ruse pentru o ofensiva iminenta in Donbas și in sudul Ucrainei. Aceasta ofensiva pentru ocuparea Donbas și consolidarea teritoriului terestru din Crimeea pana in Donbas va avea forțe rusești importante, dar și o rezistența importanta din partea Ucraieni. De aceea…

- Spionajul german a interceptat conversatii intre soldatii rusi aflati in Ucraina care se presupune ca ar putea constitui o dovada ca impuscarea de civili ar face parte din strategia de razboi a Rusiei in aceasta tara, a informat joi saptamanalul Der Spiegel, citat de EFE. BND (acronimul german al serviciului…

- Israelul și-a asumat misiunea de mediator intre Ucraina și Rusia. In plus, Israelul va participa la componenta umanitara. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak. {{601834}}"Israelul și-a asumat misiunea dificila, dar nobila, de mediator…

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a declarat vineri ca invazia rusa în Ucraina este ”pedeapsa divina” pentru Occident din cauza ”necredintei” sale si a ”sprijinului” si participarii la razboaie în tari musulmane, informeaza EFE cu referire la Stirileprotv.ro.…

- Israelul a cerut miercuri o rezolvare pașnica a crizei din Ucraina și și-a declarat ingrijorarea cu privire la marea comunitate evreiasca a țarii, dar a evitat orice mențiune despre Rusia, un actor major in conflictul din Siria.