- Doborarea avionului militar rus in largul coastelor Siriei este rezultatul unei serii de circumstante tragice, afirma presedintele Rusiei, Vladimir Putin, promitand masuri pentru protejarea personalului militar rus.

- Avionul rusesc care a disparut de pe radare in apropierea coastelor siriene a fost doborat de fortele regimului de la Damasc, au anuntat autoritatile de la Moscova, care atribuie insa Israelului responsabilitatea pentru incident. Ministerul rus al Apararii a declarat ca avionul rus de spionaj radioelectronic,…

- Forțele armate israeliene condama Siria pentru doborarea unei aeronove militare ruse, sugerand ca trupele siriene nu s-au "deranjat" sa se asigure ca niciun avion rusesc nu se afla in aer in momentul in care au inceput sa traga, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Forțele de…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu l-a avertizat marti pe omologul sau israelian Avigdor Liberman ca Moscova isi rezerva 'dreptul sa riposteze' dupa doborarea din greseala de catre apararea antiaeriana siriana a unui avion de recunoastere rusesc, cu 15 militari la bord, Rusia considerand…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a declarat ca le-a spus oficialilor americani la inceputul acestei saptamani ca Moscova este preocupata de anumite semne ce arata ca Statele Unite pregatesc noi lovituri asupra Siriei si a avertizat in legatura cu o "agresiune lipsita de fundament…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, aflat intr-o vizita la Moscova, a avertizat vineri ca o ofensiva a armatei siriene in provincia Idlib ar provoca o 'catastrofa', transmit AFP si Reuters. Provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, este ultimul mare fief al insurgentilor,…

- Rusia a trimis un protest Israelului din cauza doborarii avionului Su-22 sirian, dar apoi l-a retras, dupa ce Ierusalimul a furnizat dovezi ale invadarii aeronavei in spațiul aerian israelian, potrivit Maariv. Militarii israelieni au oferit partii ruse imagini luate de pe ecranele radar care arata ca…