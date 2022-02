Israelul va permite intrarea tuturor turiştilor, indiferent de statutul de vaccinare împotriva COVID-19 Israelul va incepe sa permita intrarea tuturor turistilor, indiferent daca acestia au fost sau nu vaccinati impotriva COVID-19, de la 1 martie, a anuntat, duminica, biroul prim ministrului, relateaza Reuters. Intrarea in Israel va necesita in continuare doua teste PCR, unul efectuat inainte de zbor si celalalt la aterizarea in Israel, potrivit comunicatului. In prezent, […] The post Israelul va permite intrarea tuturor turistilor, indiferent de statutul de vaccinare impotriva COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

