Israelul va permite intrarea în Gaza a două cisterne de combustibili pe zi. Situația umanitară e disperată Israelul va permite aprovizionarea Fașiei Gaza cu cate doua camioane de combustibili pe zi, care vor fi folosiți pentru nevoile populației civile, prin intermediul agențiilor ONU, potrivit agenției Reuters și unor publicații locale. Aceasta promisiune vine ca urmare a unei solicitari directe a SUA, care a fost aprobata de cabinetul de razboi al Israelului. Acest […] The post Israelul va permite intrarea in Gaza a doua cisterne de combustibili pe zi. Situația umanitara e disperata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

