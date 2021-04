Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Israel au anuntat ca au ajuns la imunizarea colectiva, in urma vaccinarii masive, si vor permite accesul incepand cu 23 mai pentru turistii romani vaccinati, daca cele doua guverne vor semna un acord in acest sens, potrivit unui comunicat de presa al Travel Communication, remis,…

- China va relua procesarea de vize pentru straini din zeci de tari, dar numai daca acestia au fost vaccinati impotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat in China, potrivit publicatiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenta, inclusiv trei care sunt distribuite…

- Islanda le va permite turiștilor vaccinați impotriva COVID-19 sa intre in țara fara a sta in carantina. Toti cei care au primit ambele doze de vaccin aprobat de UE sunt scutiti de autoizolare.

- Chiar daca vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a ne imuniza ne-ar putea afecta libertatea de mișcare. Israel, țara care are cea mai mare rata a vaccinarii in randul populației, ar putea oferi cetațenilor care se imunizeaza anti-coronavirus un Green Pass, un certificat care permite…

- Israelul si Grecia au incheiat, luni, un acord care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva Covid-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa facem acest lucru cu…

