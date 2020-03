Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj preia Spitalul Polaris și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu COVID-19. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o creștere de 150% in saptamana trecuta, autoritațile din domeniul sanatații au creat un studiu pentru a ajuta la combaterea raspandirii bolii. Italia are peste 31.500 de cazuri confirmate de boala. Noul studiu ar putea oferi cunoștințe…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- In contextul panicii mondiale create de teama infectarii cu coronavirus , Dr. Cristina Pușcașu, specializat in epidemiologie și boli infecțioase, a vorbit despre lucrurile esențiale pe care fiecare dintre noi ar trebui sa le știe in legatura cu temutul COVID-19. Intr-un interviu acordat bloggeriței…

- Trei persoane au decedat, marti, de coronavirus in Italia, astfel ca bilantul epidemiei a ajuns la zece morti, anunta autoritatile italiene, citate de postul RaiNews si de publicatia La Repubblica.Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti…

- China continentala a înregistrat, marți, 1.749 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus, a anunțat, miercuri, Comisia Naționala de Sanatate a țarii, citata de Reuters. Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus, în China continentala, a ajuns la 74.185. Trendul…

- „Bazat pe ceea ce stim, credem ca virusul se extinde, in principal, de la persoana la persoana prin contact apropiat, definit ca fiind o distanta de aproximativ 1,8 metri, prin picaturi din tractul respirator eliminate atunci cand o persoana stranuta sau tuseste”, a declarat Nancy Messonnier, directorul…

- Potrivit DSP Buzau, spatiul unde vor fi izolati eventualii pacienti depistati cu temutul coronavirus din China a fost stabilit de catre autoritati – intr-un pavilion din tabara scolara Arbanasi, la circa 35 km de Buzau. Aici sunt in jur de 20 de locuri disponibile pentru izolare. In Buzau sunt 17 persoane…