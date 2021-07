Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern israelian a decis duminica sa deduca peste 150 milioane de euro din impozitele colectate in numele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), echivalentul ajutorului palestinian celor care sunt considerati responsabili de atacuri si familiilor lor, relateaza France Presse. In finalul…

- Israelul va furniza Autoritatii Palestiniene cel putin un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech al caror termen de valabilitate se apropie de expirare, a anuntat vineri biroul noului prim-ministru Naftali Bennett, dupa un acord de reciprocitate intervenit intre cele doua parti, intr-o…

- Noul cabinet al ultranationalistului Naftali Bennett este compus din formatiuni atat din dreapta, cat si din stanga esichierului politic, inclusiv un partid arab.Cei 59 care au votat impotriva din cei 119 de deputati prezenti (din totalul de 120) au fost in cea mai mare parte reprezentanti ai Likud…

- Partidul arab Raam, condus de islamistul Mansour Abbas, a oficializat miercuri seara sprijinul pentru o coalitie anti-Benjamin Netanyahu, eliminand unul dintre ultimele obstacole in calea formarii unui guvern in Israel, relateaza AFP, preluata de Agerpres . Acest lucru inseamna un pas inainte pentru…

- Statele Unite vor sa „reconstruiasca” relația cu palestinienii, recunoscând în același timp „dreptul” Israelului de a se apara, a pledat marți secretarul de stat Antony Blinken dupa discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele palestinian Mahmoud…

- Dupa ani de divort in epoca Trump, Statele Unite vor sa-si "reconstruiasca" relatia cu palestinienii, recunoscand in acelasi timp "dreptul" Israelului de a se autoapara, a pledat marti secretarul de stat Antony Blinken la finalul intrevederilor cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si presedintele…

- Joe Biden i-a sunat, sambata seara, pe Benjamin Netanyahu, premierul in exercitiu al Israelului, si pe Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, in condițiile in care continua ostilitațile militare dintre armata israeliana si organizatii islamiste din Fasia Gaza. Ce i-a spus Biden lui Netanyahu?…