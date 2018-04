Israelul va continua ''să acţioneze'' în Siria împotriva Iranului (miniştri) Israelul va continua ''sa actioneze'' impotriva Iranului in Siria, au avertizat duminica doi ministri israelieni, dupa aproape o saptamana de la un atac atribuit statului evreu si care a costat viata a sapte iranieni in tara vecina cuprinsa de razboi, relateaza AFP. Teheranul, inamic declarat al Israelului, este unul dintre principalii aliati ai lui Bashar Al-Assad in conflictul din Siria si a avut un rol important in recentele victorii ale trupelor guvernamentale. ''Vom continua sa actionam impotriva unei implantari militare a Iranului in Siria care constituie o amenintare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

