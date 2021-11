Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Statele Unite, Israelul a dat duminica unda verde vaccinarii copiilor cu varste intre 5 si 11 ani cu doze Pfizer/BioNtech, in speranta de a tine sub control pandemia de COVID-19, noteaza AFP. "Directorul general al Ministerului Sanatatii a decis sa urmeze recomandarile comisiei insarcinate…

- Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat duminica, 14 noiembrie, ca a autorizat vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani cu serul Pfizer/BioNtech, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Majoritatea expertilor au estimat ca beneficiile acestei vaccinari pentru copii vor…

- In Statele Unite a fost autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech contra Covid-19 la copiii cu varste de la 5 la 11 ani. A fost deschisa, astfel, o noua «mare etapa» a campaniei de imunizare in Statele Unite, care privește 28 milioane de copii ai țarii. Aceasta autorizare, decisa in regim de urgența de catre…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, inainte de ședința de Guvern ca se va renunța la testarea copiilor cu varste intre 6 și 12 ani in localitațile in care accesul la mai multe activitați se face in baza certificatului verde, adica in localitațile unde rata de infectare depașește pragul de 3. „De asemenea,…

- Responsabilii sanitari din cele patru provincii ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au recomandat luni vaccinarea anti-COVID-19 cu o singura doza de vaccin Pfizer/BioNTech a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, tinand cont de impactul pandemiei asupra educatiei si…

- Israelul a lansat duminica o campanie de teste serologice anticoronavirus pentru copiii de peste 3 ani, pentru a studia anticorpii dezvoltati de copiii nevaccinati, inainte de inceperea noului an scolar, informeaza AFP.