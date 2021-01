Israelul uluiește lumea In Israel, Numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane in Israel, a anunțat duminica Ministerul Sanatatii Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori. Potrivit Ministerului Sanatatii, circa 90% dintre persoanele cu varste de peste 70 de ani au fost deja vaccinate. Duminica, numarul total al infectarilor cu coronavirus ajunsese in Israel la 640.644, dintre care 72.026 reprezentand cazuri active. Bilantul deceselor a crescut la 4.745, iar numarul pacientilor in stare grava a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israel, țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare impotriva Covid-19, a vaccinat pana in prezent peste 3 milioane de cetațeni. Ministerul Sanatatii din Israel, citat de Xinhua, anunța ca de la debutul campaniei, respectiv din 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia țarii.…

- In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, potrivit agenției Agerpres. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori. Circa…

- In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, transmite Xinhua. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori, scrie…

- Numarul dozelor de vaccin contra Covid-19 administrate in țarile lumii a trecut de 40 de milioane, potrivit centralizarii de pe platforma Our World in Data. Bilanțul este aproape sigur mai mare, in condițiile in care statisticile furnizate de unele națiuni sunt vechi de cateva zile, printre exemplele…

- A doua etapa a campaniei de vaccinare ar urma sa inceapa dupa data de 15 ianuarie, a anunțat marți medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. „Estimam ca a doua etapa a vaccinarii poate sa inceapa dupa data de 15 ianuarie. A doua etapa va incepe cu persoanele…

- Campania de vaccinare merge in ritm de melc, dar autoritațile par ca vor sa transmita alt mesaj. Iata ce spun cifrele de mai jos. In Romania, pana duminica seara, au fost vaccinate impotriva COVID-19, in total, 13.596 de persoane, dintre care 354 de persoane in ultimele 24 de ore. Dar duminica autoritațile…

- Ministerul sanatații din Israel a anunțat, vineri, ca peste 950.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, informeaza agenția Xinhua, citata de Agerpres.Astfel, in mai puțin de doua saptamani de la debutul campaniei de vaccinare, Israelul a imunizat peste 10,2% din populația sa de aproximativ…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In analiza de ieri am greșit. Și imi cer public scuze. Am afirmat ca in doua zile au fost vaccinate opt mii de persoane și ca au ramas doua mii de doze nefolosite, care sunt depozitate la Institutul Cantacuzino. Total fals. Institutul Național de Sanatate Publica ne-a comunicat…