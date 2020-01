Israelul sustine ca Iranul va avea in 2020 destul uraniu ca sa faca o bomba nucleara

Reţete de post. Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post

Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post Mod de pregatire Ardei umpluti cu orez si ciuperci Ardeii se spala, se taie un capacel, in jurul coditei, se scot semintele si se curata bine in interior. Se oparesc 10 minute in apa clocotita si se lasa apoi la scurs.… [citeste mai departe]