- Armata israeliana a transmis luni ca 199 de persoane au fost capturate de miscarea islamista palestiniana Hamas in timpul atacului sangeros de la 7 octombrie, conform unui bilant actualizat, citat de AFP. Un raport anterior, transmis duminica, mentiona 155 de ostatici. „Am informat familiile a 199 de…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Armata israeliana a declarat astazi ca a vazut o ‘miscare semnificativa’ spre sud de civili palestinieni, la o zi dupa ce a ordin locuitorilor din Fasia Gaza sa evacueze zona. Israelul a promis sa anihileze Hamas pentru atacul din urma cu o saptamana, in care luptatorii miscarii au ucis 1.300 de palestinieni,…

- Hamas sustine ca 13 ostatici israelieni si straini detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacurile aeriene israeliene in ultimele 24 de ore. Hamas a luat in captivitate aproape 150 de persoane in timpul atacului pe scara larga lansat in Israel pe 7 octombrie. Gruparea a amenintat anterior ca va ucide…

- Armata israeliana a lovit vineri noaptea 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane și reședința unor agenți de rang inalt. Israelul transmite ca a ucis un comandant al unitații militare speciale „Nukhba” a Hamas.

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Este a treia zi de razboi in Israel, iar teroriștii din Hamas continua sa ia ostatici soldati si civili israelieni. Printre soldații israelieni rapiți se numara și femei cu pregatire militara. Cum erau acestea ironizate? Israelul inroleaza femeile in armata Israelul se numara printre puținele țari care…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…