Israelul suspenda toate zborurile comerciale internationale, timp de o saptamana, incepand de luni. Motivul anuntat de autoritati

Israelul suspenda toate zborurile comerciale internationale, timp de o saptamana, incepand de luni, 25 ianaurie. Guvernul israelian a anuntat ca incearca, astfel, sa intarzie intrarea in tara a noilor tulpini de coronavirus pana cand o proportie mai mare a populatiei va fi fost vaccinata.



"In afara de cateva exceptii, ne inchidem ermetic spatiul aerian pentru a preveni patrunderea tulpinelor de coronavirus la noi in tara si, de asemenea, sa ne asiguram ca progresam in privinta campaniei de vaccinare" a spus prim-ministrul Benjamin Netanyahu, la inceputul sedintei de guvern, conform Reuters.



…