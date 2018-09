Israelul sugerează că ar putea ataca obiective militare iraniene din Irak Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman a sugerat, luni, ca Israelul ar putea ataca obiective militare suspecte iraniene situate in Irak, asa cum a facut deja in Siria, transmite Reuters.



''Monitorizam absolut tot ceea ce se intampla in Siria si, referitor la amenintarile iraniene, nu ne limitam doar la teritoriul sirian. Acest lucru trebuie de asemenea sa fie clar'', a declarat oficialul israelian intr-o conferinta la Ierusalim.



Intrebat daca acest lucru include Irakul, pe al carui teritoriu se afla grupari siite inarmate cu rachete balistice furnizate…

Sursa articol: agerpres.ro

