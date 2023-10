Stiri pe aceeasi tema

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Semiluna Rosie palestiniana a anuntat sambata dupa-amiaza ca a primit un ordin de la armata israeliana pentru a evacua spitalul Al-Quds din Gaza pana la ora locala 16:00 (13:00 GMT), transmite Reuters.

- Meta a declarat vineri ca ia masuri, inclusiv eliminarea laudelor si a sprijinului substantial pentru Hamas de pe platformele sale, dupa ce Uniunea Europeana a mustrat companiile de social media ca nu au facut suficient pentru a combate dezinformarea, transmite Reuters.De cand gruparea militanta…

- Peste 423.000 de palestinieni au fost fortați sa-si paraseasca locuintele in Fasia Gaza, aflata sub asediu si bombardata de armata israeliana, potrivit Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Numarul persoanelor stramutate in acest teritoriu dens populat de 2,3 milioane de locuitori…

- Papa Francisc a cerut miercuri eliberarea tuturor ostaticilor luati de militantii Hamas si a declarat ca Israelul are dreptul sa se apere, in cele mai puternice comentarii ale sale facute de la inceputul conflictului din Gaza.

- Absolventi de la Harvard au denuntat luni o declaratie pro-palestiniana a unor studenti, care invinovatesc Israelul pentru violentele ce au cuprins regiunea, si au indemnat universitatea sa ia masuri impotriva semnatarilor, relateaza Reuters.Harvard este cea mai influenta universitate din politica…

- Consiliul de Securitate al ONU a aprobat joi prelungirea cu inca un an a mandatului misiunii de mentinere a pacii in Liban (UNIFIL), dupa ce Franta si Statele Unite au ajuns la un compromis legat de formularea privind libertatea de miscare a trupelor ONU, transmit Reuters si AFP.UNIFIL, creata in…

- Israelul a amenintat marti ca va „intoarce Libanul in epoca de piatra” in cazul unui razboi impotriva miscarii Hezbollah, dupa mai multe saptamani de frictiuni cu gruparea sustinuta de Iran, de-a lungul frontierei comune, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "We will not hesitate to employ all of…