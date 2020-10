Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anuntat vineri ca Israelul si Sudanul isi vor normaliza relatiile diplomatice, dand asigurari ca cele doua tari au facut ''pace'', relateaza AFP. Jurnalistii au asistat la o convorbire telefonica in Biroul Oval intre Donald Trump si liderii israelian si sudanez. Au facut…

- Presedintele american Donald Trump nu a mers marti in Biroul Oval, a doua zi dupa revenirea sa din spital, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe, contrazicand un consilier al presedintelui, relateaza AFP. Comportamentul presedintelui american este examinat cu o atentie deosebita, in conditiile…

- Inca o reconciliere in Orientul Mijlociu. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri ca Bahrainul si Israelul isi normalizeaza relatiile, la o luna dupa acordul semnat intre Israel si Emiratele Arabe Unite.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahrainul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Presedintele american Donald Trump va gazdui ceremonia de semnare a acordului pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite, pe 15 septembrie, declarat marti un oficial al Casei Albe, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump a fost escortat brusc de la o conferința de presa de la Casa Alba de catre Serviciile Secrete la scurt timp dupa ce și-a început conferința, relateaza Reuters. Video: Trump escorted out of briefing room pic.twitter.com/5qaJQlKszI— David Nakamura…