Zeci de oameni au fost raniți, dupa un atac al Israelului asupra Fașiei Gaza. Au fost lansate mai multe raiduri aeriene impotriva protestatarilor palestinieni. Doi palestinieni, inclusiv un baiat de 13 ani impușcat in cap de forțele israeliene, se afla intr-o stare critica. Armata israeliana a lansat raiduri aeriene asupra Fașiei Gaza in urma ciocnirilor