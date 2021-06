Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a anuntat miercuri, in timpul inaugurarii primului consulat al statului evreu la Dubai in contextul unei vizite inedite in aceasta tara din Golf, ca noi acorduri de cooperare vor fi semnate in curand intre Israel si Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, a anunțat semnarea unor noi acorduri de cooperare intre Israel și Emiratele Arabe Unite, intr-o extindere a relațiilor dintre cele doua țari care s-au recunoscut reciproc abia anul trecut. Lapid a inaugurat, marți, ambasada israeliana la Abu Dhabi, prima ambasada…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a inaugurat marti in Emiratele Arabe Unite (EAU) prima ambasada a Israelului in zona Golfului, in cadrul unei vizite oficiale inedite pentru un ministru al statului evreu dupa normalizarea relatiilor, transmite AFP. La ceremonia inaugurarii ambasadei Israelului…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti în Emiratele Arabe Unite, în prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian în aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP și Agerpres.Lapid a postat pe contul sau…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti in Emiratele Arabe Unite, in prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian in aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP. Lapid a postat pe contul sau de Twitter o fotografie in…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti in Emiratele Arabe Unite, in prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian in aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP. Lapid a postat pe contul sau de Twitter o fotografie…

- Noul sef al diplomatiei israeliene, Yair Lapid, care s-a intalnit pentru prima data cu omologul sau american Anthony Blinken, a exprimat "rezervele puternice" ale statului evreu in privinta negocierilor pentru relansarea acordului nuclear iranian, dorindu-si in acelasi timp consolidarea dialogului…

- Noul ministru de Externe al Israelului, Yair Lapid, va efectua saptamana viitoare prima vizita in Emiratele Arabe Unite din istoria relatiilor diplomatice bilaterale, informeaza agentia Associated Press. Vizita lui Yair Lapid intervine in contextul in care Israelul si Emiratele Arabe Unite…