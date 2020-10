Stiri pe aceeasi tema

- Crește rapid numarul de cazuri in Suedia. Autoritațile spun ca 17 din cele 21 de districte ale Suediei se confrunta cu inmulțirea accelerata a imbolnavirilor. Pericolul este ca noul virus va ajunge in casele de batrani.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Astfel, pentru persoanele care se deplaseaza in Republica Italiana din Romania au fost adaugate o serie de exceptii suplimentare fata…

- Temperaturile au fost cu mult peste medie in multe regiuni de pe glob, inclusiv in largul coastei nordului Siberiei, in Orientul Mijlociu, in parti din America de Sud si Australia, potrivit Serviciului Copernicus de monitorizare a atmosferei. Europa in septembrie 2020 a fost predominant mai calda decat…

- In cazul in care se va adeveri presupunerea ca va exista viata si dupa alegeri, atunci s-ar putea sa-i vedem si pe politicienii nostri preocupandu-se de problemele stringente din Europa si, mai ales, din ceea ce se va decide pentru spatiul nostru de vecinatate extins, scrie Cristian Unteanu pe blogul…

- In lume, numarul cazurilor de SARS-CoV-2 a depasit pragul de 30 de milioane, cu o rata de contaminare considerata alarmanta in Europa. Spre deosebire de statele europene care iau masuri doar in focarele regionale, Israelul devine azi prima tara din lume care reimpune restrictii pe plan national pentru…

- Israelienii ii cer demisia premierului Benjamin Netanyahu, din cauza masurilor exagerate de restrictie. Un ministru ultraortodox si-a dat demisia, dupa ce presedintele a intervenit asupra slujbelor din sinagogi. Israelul a ajuns la 3.000 de cazuri COVID-19 pe zi.Vezi și: Romania are cea mai…

- Lungmetrajul "Tenet", considerat filmul verii din acest an, un blockbuster de actiune cu elemente SF regizat de cineastul Christopher Nolan, va fi lansat miercuri - inclusiv in Europa - si este asteptat ca un veritabil "Mesia" de administratorii lanturilor de cinematografe, profund afectate de actualul…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.Citește și: MUTARE-ȘOC…