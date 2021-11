Stiri pe aceeasi tema

- Decizia autoritaților israeliene arata o deschidere semnificativa a tarii, care de la inceputul pandemiei de COVID-19 s-a izolat in mare masura de alte state. In general, strainii au putut intra numai in conditii extraordinare. In prezent, numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 este in scadere in…

- Turistii care calatoresc individual pot din nou sa viziteze Israelul începând de luni, dar numai cu documente corespunzatoare privind COVID-19, aceasta tara începând sa îsi redeschida granitele dupa un lockdown de un an si jumatate determinat de pandemia de coronavirus,…

- De la 1 noiembrie Israelul primește din nou turiști straini, dar in condiții stricte. Calatorii din toate tarile vor putea intra cu un certificat de vaccinare nu mai vechi de sase luni, au anunțat autoritatile. In plus, li se va cere și dovada unui test PCR negativ, facut cu maximum 72 de ore inainte…

- In aceasta perioada Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom inregistreaza o scadere a activitații la jumatate fata de nivelul inregistrat in perioada similara din 2019, transmit reprezentantii companiei. Cauza principala a acestei scaderi a cererii este data de cel de-al patrulea val…

- Maria Constantin s-a vazut nevoita sa iși micșoreze tariful pentru evenimente. Vedeta se lupta cu anumite probleme aduse de pandemie in domeniul profesional, mai ales pentru ca petrecerile de odinioara au suferit schimbari drastice. Maria Constantin, despre problemele aduse de pandemie Pandemia a schimbat…

- Israelul a ridicat luni interdictia de calatorie in Bulgaria, Brazilia si Turcia impusa anterior din cauza numarului mare de decese asociate COVID-19 din aceste tari, a anuntat Ministerul israelian al Sanatatii, relateaza Xinhua. Aceste tari, populare in randul turistilor israelieni, au fost…

- Australia isi va redeschide granitele internationale in luna noiembrie, permitand initial calatoriile cetatenilor vaccinati, informeaza BBC, citat de news.ro Din martie 2020, doar unii dintre australieni si alti cetateni au intrat in tara, din cauza restrictiilor. Calatoriile in afara tarii…

- Lemet, unul dintre liderii sectorului producției de mobila din Romania, a avut in primele sase luni ale lui 2021 o cifra de afaceri consolidata, care include și rețeaua de magazine, de peste 140 de milioane de lei, in creștere cu 46% fața de primul semestru al anului trecut, scrie Banii.net . In 2020,…