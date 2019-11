Stiri pe aceeasi tema

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru. Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Israelul ramane intr-un blocaj politic total! Premierul Benjamin Netanyahu a renunțat luni seara la mandatul de a forma noul guvern, declarandu-se invins in negocierile privind formarea unei majoritați care sa susțina instalarea unui nou guvern, informeaza Jerusalem Post. Conform legii, președintele…

- In viitorul Knesset cu 120 de locuri, Likud va avea 32 de deputati, cu unul mai putin decat partidul centristului Benny Gantz.Jocul aliantelor face insa ca nici Netanyahu, care aduna 55 de sustinatori, si nici Gantz, sprijinit de 54 de deputati, sa nu fie in masura sa formeze un guvern,…

- Partidul Kahol Lavan (Albastru-alb, culorile drapelului israelian, n.red.), condus de fostul sef al Statului major al armatei Benny Gantz, a obtinut 33 de mandate, fata de cele 31 ale Likud, formatiunea premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, conform comisiei electorale, care a precizat ca rezultatele…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat joi o vizita oficiala în Rusia în pofida faptului ca Moscova a condamnat planul acestuia privind anexarea unor parți din Cisiordania, relateaza Mediafax citând site-ul postului France 24. "Speram ca este vorba de politicieni…

- Presedintele USR, Dan Barna, îi cere premierului Viorica Dancila sa demisioneze, deoarece PSD a pierdut majoritatea parlamentara în urma deciziei ALDE a iesi de la guvernare. Acesta propune, totodata, tuturor partidelor parlamentare sa accepte un acord politic care sa permita organizarea…