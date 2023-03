Stiri pe aceeasi tema

- Israelul se asteapta sa fie inclus in programul american Visa Waiver in luna septembrie a acestui an, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Ambasada Statelor Unite la Ierusalim a afirmat in 30 ianuarie ca Israelul indeplineste conditia ca rata…

- Coalitia premierului israelian Benjamin Netanyahu a plonjat luni in haos, dupa ce protestele masive din timpul noptii, dupa demiterea ministrului apararii, au sporit presiunea asupra guvernului pentru a opri planurile controversate de revizuire a sistemului judiciar al tarii, relateaza Reuters si presa…

- Grupul auto american Ford Motor a anuntat joi ca divizia sa de vehicule electrice a inregistrat pierderi cumulate de trei miliarde de dolari in ultimii doi ani si ar urma sa piarda alte trei miliarde de dolari in acest an, in conditiile in care grupul investeste puternic in noile modele si uzine, transmite…

- Un numar de 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, au convenit luni sa cumpere in comun munitii de artilerie in valoare de doua miliarde de euro pe care sa le ofere Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Sute de mii de manifestanti au protestat sambata seara in Israel, pentru a zecea saptamana consecutiva, impotriva reformei sistemului judiciar pe care guvernul incearca sa o impuna. Coalitia de dreapta si de extrema-dreapta a premierului Benjamin Netanyahu se pregateste sa accelereze procesul legislativ…

- Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este "legitima", insa "nu exista garantii" ca acest pas se poate face "maine", a declarat marti, la Bucuresti, senatorul american democrat Dick Durbin, precizand ca intelege ca eliminarea vizelor pentru SUA "inseamna mult pentru romani" si…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aterizat duminica in Egipt pentru a incepe o vizita de trei zile in Orientul Mijlociu, in contextul in care violențele dintre israelieni și palestinieni au luat amploare, transmite Reuters. Blinken se indreapta luni spre Ierusalim, unde noul guvern de dreapta…