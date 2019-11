Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul israelian Benny Gantz, rivalul premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, i-a comunicat miercuri presedintelui Reuven Rivlin ca renunta la mandatul acordat de a forma un guvern de uniune, informeaza AFP, Reuters si dpa.Gantz, liderul partidului Albastru si Alb (Kahol…

- Reuven Rivlin, presedintele Israelului, i-a acordat, miercuri seara, lui Benjamin Gantz, liderul aliantei de centru-stanga Albastru & Alb, sarcina formarii noului guvern, dupa ce premierul in functie, Benjamin Netanyahu, liderul Likud, a renuntat la mandat, potrivit Mediafax. „Avem nevoie acum de un…

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…

- In viitorul Knesset cu 120 de locuri, Likud va avea 32 de deputati, cu unul mai putin decat partidul centristului Benny Gantz.Jocul aliantelor face insa ca nici Netanyahu, care aduna 55 de sustinatori, si nici Gantz, sprijinit de 54 de deputati, sa nu fie in masura sa formeze un guvern,…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv. "Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…