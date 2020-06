Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis efectueaza marti o vizita in Israel intr-o demonstratie a increderii in masurile anticoronavirus luate in cele doua tari, Atena sperand sa poata relansa turismul afectat de pandemie, potrivit Reuters. Impreuna cu Grecia, Israelul si Cipru sunt parteneri in proiecte…

- Ministrul german de externe Heiko Maas, care a efectuat miercuri o vizita la Ierusalim si Amman, si-a exprimat "serioasa ingrijorare" in legatura cu planul israelian de anexare a unei parti din Cisiordania ocupata, pozitie ce reflecta preocuparile reale ale Uniunii Europene, informeaza AFP si dpa. Intr-o…

- Premierul iordanian Omar Razzaz a amenintat joi cu revizuirea relatiilor regatului hasemit cu Israelul daca statul ebraic isi va duce la indeplinire planurile de anexare a teritoriilor palestiniene din Cisiordania ocupata, transmite AFP. "Nu vom accepta masuri unilaterale israeliene de…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas si-a reiterat amenntarile de a pune capat cooperarii in domeniul securitatii cu Israelul care planuieste anexarea unor parti ale Cisiordaniei ocupate, insa strategia palestiniana ramane confuza in acest dosar, considera unii analisti, relateaza AFP.

- ''Este timpul'' sa anexam parti din Cisiordania, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu in fata parlamentului reunit pentru un vot de incredere in guvernul de uniune nationala cu formatiunea lui Benny Gantz, potrivit France Presse. "Iata adevarul: aceste…

- Mike Pompeo a coborat din avionul sau, pe aeroportul Ben Gurion, langa Tel Aviv, avand pe figura cu albastru, alb și roșu, culorile drapelului american, de unde s-a indreptat catre Ierusalim . Aici, secretarul de stat a avut discuții cu premierul Benyamin Netanyahu și cu fostul rival al acestuia, Benny…

- Premierul Benjamin Netanyahu a prezentat, intr-o alocutiune televizata, liniile generale ale unui plan „responsabil si progresiv” de reluare a activitatii pentru anumite categorii de lucratori, dupa restricțiile impuse de pandemia de coronavirus , transmit AFP si dpa, citate de Agerpres . „Avem una…

- Experții israelieni au inceput sa testeze pe animale, la un laborator biologic militar, prototipul unui vaccin impotriva COVID-19, a anunțat marți o sursa citata de Reuters.Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat la inceputul lunii februarie Institutului Israelian de Cercetare Biologica (IIBR) sa se…