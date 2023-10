Armata israeliana a lansat un atac aerian, duminica dimineata, asupra unei moschei din orasul Jenin, din Cisiordania, pentru a contracara ceea ce a numit „un atac terorist iminent”. Israelul sustine ca are noi informatii care „sugereaza ca a existat un atac iminent venit de la o echipa comuna Hamas si Jihad Islamic” care se pregatea […] The post Israelul s-a lansat intr-un raid aerian asupra unei moschei din Cisiordania: „A fost folosita de teroristi ca centru de comanda” (VIDEO) first appeared on Ziarul National .