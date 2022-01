Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud este primul stat care anunța ca ridica starea de asediu pe masura ce valul Omicron se diminueaza. Africa de Sud este primul loc unde varianta Omicron a fost detectata in noiembrie. Pe 30 decembrie oficialii declarau ca cel mai recent val de coronavirus din țara și-a depașit probabil varful.…

- Milionul de noi cazuri intr-o zi a fost atins saptamana trecuta, determinand unele regiuni, precum Quebec din Canada, sa impuna masuri noi. Le Figaro a facut bilantul ultimelor informatii legate de Covid-19. Cu o explozie a numarului de contaminari in lume, pragul simbolic de un milion de noi cazuri…

- Paxlovid, autorizat in Israel! Antiviralul Pfizer care trateaza infecția cu Covid, a fost autorizat in Israel, duminica. Autoritațile au precizat ca medicamentul a fost deja comandat in zeci de mii de doz, iar primul in lot va ajunge in țara miercuri, 29 decembrie. Israelul a autorizat, duminica, pentru…

- Autoritatile din Israelul au anuntat marti ca a inclus Statele Unite si alte cateva tari pe lista rosie de circa 50 de state spre care sunt interzise calatoriile, o decizie prin care se urmareste limitarea raspandirii variantei Omicron a coronavirusului, transmite AFP.

- Israelul a anunțat duminica ca Marea Britanie, Danemarca si Belgia vor fi trecute pe lista ”roșie” a tarilor pe unde cetațenilor le este interzis sa calatoreasca. Noile restricții sunt impuse pe fondul temerilor referitoare la raspandirea ”semnificativa” a noii variante Omicron acolo, transmite Reuters,…

- Noile modificari ale regulilor de calatorie vin prea tarziu pentru a limita un potențial nou val de COVID-19, generat de varianta Omicron. „Inchizi ușa grajdului dupa ce calul a fugit”, spune profesorul Mark Woolhouse, consilier al guvernului britanic, citat de BBC.

- Autoritațile au anunțat, duminica, care sunt primele masuri luate in Romania dupa confirmarea a doua cazuri de COVID cu varianta Omicron. Una dintre acestea este obligativitatea formularului Passenger Locator Form (PLF) pentru cei care intra in țara din 20 decembrie. „Formularul PLF va fi obligatoriu,…

- Cele patru natiuni ale Regatului Unit au restrictionat deja calatoriile in Africa australa, unde noua varianta a fost depistata pentru prima data saptamana trecuta, mai exact pe data de 24 noiembrie, relateaza Agerpres."In unele din cazurile implicate, (...) nu exista istoric de calatorie sau legaturi…