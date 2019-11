Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele israeliene de aparare antiracheta au interceptat in noaptea de sambata spre duminica doua noi rachete lansate din Fașia Gaza care vizau sudul Israelului, informeaza Armata israeliana, citata de agenția de presa Reuters, scrie Mediafax.

- Aceste atacuri au crescut deja la 34 de morti si 111 raniti bilantul operatiunilor israeliene ce vizeaza incepand de marti elemente ale gruparii Jihadul Islamic, care la randul sau a tras peste 350 de rachete in directia Israelului, potrivit datelor armatei israeliene."Sase membri ai familiei…

- In orasele israeliene Netivot si Askelon au sunat sirenele pentru a avertiza populatia locala asupra atacurilor, potrivit unor informatii difuzate initial de armata. Armata a semnalat tiruri din Gaza si a indicat ca aviatia sa a bombardat si lovit o unitate a Jihadului islamic care lansase…

- Aviatia israeliana a intreprins lovituri aeriene impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, in replica la tiruri de rachete dinspre enclava palestiniana, a informat armata israeliana intr-un comunicat, transmite AFP potrivit Agerpres…

- Lovituri aeriene efectuate de regimul de la Damasc si aliatul sau rus, care continua ofensiva contra jihadistilor si rebelilor in nord-vestul Siriei, au ucis miercuri 16 civili, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia France Presse, potrivit Agerpres. Dintre…

- Lovituri aeriene efectuate de regimul de la Damasc si aliatul sau rus, care continua ofensiva contra jihadistilor si rebelilor in nord-vestul Siriei, au ucis miercuri 16 civili, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Dintre aceste victime, 12…

- Aviatia israeliana a lansat lovituri in Siria pentru a impiedica o forta iraniana sa lanseze un atac impotriva Israelului cu drone incarcate cu explozibili, a anuntat armata israeliana in noaptea de sambata spre de duminica, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: EXCLUSIV Mișcare interesanta.…

- Aviatia israeliana a lansat lovituri in Siria pentru a impiedica o forta iraniana sa lanseze un atac impotriva Israelului cu drone incarcate cu explozibili, a anuntat armata israeliana in noaptea de sambata spre de duminica, relateaza AFP. Aviatia israeliana ''a fost in masura sa impiedice o…