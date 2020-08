Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a actionat luni seara impotriva unor raiduri in sudul tarii revendicate de Israel, a anuntat agentia de presa siriana Sana, relateaza AFP. "Astazi la 22:40 (19:40 GMT), elicoptere ale inamicului israelian israeliene au lansat rachete asupra unora dintre pozitiile…

- Armata israeliana a deschis focul asupra a patru persoane care aruncau explozibili langa o bariera de securitate de-a lungul frontierei cu Siria pe platoul Golan, se arata intr-un comunicat emis luni si citat de France Presse. "Trupele noastre si aviatia au tras asupra grupului si l-au…

- Avioane militare americane au efectuat, miercuri, o serie de raiduri aeriene in Somalia, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro.Citește și: STENOGRAMA - Marcel Ciolacu: Mi s-a umplut paharul. Mi-am luat-o si din interior…

- Israelul a solicitat Statelor Unite livrarea in regim de urgența a unor avioane de alimentare in zbor necesare maririi zonei de operare a fosțelor sale aeriene. Times of Israel informeaza ca aceasta...

- Doi militari sirieni au fost ucisi in atacuri aeriene, in provincia Suwayda, in sudul Siriei, atribuite Israelului, potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Una dintre pozitiile armatei siriene a fost vizata cu ”rachete ostile in apropiere de orasul Salkhad,…

- Fortele americane au efectuat doua atacuri aeriene impotriva talibanilor, cu scopul de a preveni planurile de atac ale acestora la adresa armatei afgane, a anuntat vineri un purtator de cuvant militar, relateaza Reuters.

- Avioane militare au bombardat, in cursul noptii de joi spre vineri, un depozit de armament din Siria, cel putin noua persoane fiind ucise in atacul atribuit Israelului de autoritatile siriene, relateaza agerpres.Vezi și: Expert BNR: Riscurile Romaniei sunt colosale. Politicieni, nu va jucați…

- Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat autoritațile siriene și Rusia pentru atacurile aeriene asupra țintelor umanitare din nord-vestul Siriei. Activistii pentru drepturile omului considera aceste atacuri drept crime de razboi. Un raport al Amnesty International publicat…