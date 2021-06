Stiri pe aceeasi tema

- Israelul ridica marti obligatia purtarii mastilor in locuri publice inchise, una dintre ultimele masuri in vigoare in lupta impotriva pandemiei covid-19. ”Obligatia purtarii mastii este anulata incepand de marti, 15 iunie”, a anuntat luni intr-un comunicat Ministerul israelian al Sanatatii,…

- Ministerul Sanatații din Israel a anunțat, luni, ca din 15 iunie se va renunța la obligatia de a purta masca in locurile publice inchise, una din ultimele masuri in vigoare in acest stat in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres . Anunțul vine dupa ce mai mult…

- Bulgaria intentioneaza sa elimine obligativitatea mastii sanitare in salile de fitness, saloanele de cosmetica, micile magazine si birourile unde toti angajatii au fost vaccinati anti-COVID-19, in contextul scaderii ratei de infectare cu noul coronavirus, a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului…

- ''Constatam o scadere a noilor infectii si dat fiind valul de caldura din aceasta vara intentionam sa luam masuri pentru a relaxa purtarea mastii in unele spatii inchise'', a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului sanatatii bulgar, intr-o conferința de presa. Conform noilor reglementari,…

- Premierul Florin Cițu a facut declarații dupa ședința de guvern de vineri, in care a anunțat ca se ridica obligativitatea purtarii maștii in exterior, cu excepția locurilor aglomerate, cum ar fi piețele sau stațiile de transport in comun. Potrivit șefului executivului, restaurantele și terasele se vor…

- Israelul va elimina cerinta de a purta masti in aer liber, dupa ce a avut una dintre cele mai de succes campanii de vaccinare. Maștile de protecție vor ramane insa obligatorii in spațiile publice inchise.

- Deputatul USR, Radu Ciornei, este și medic specialist in imunologie. Parerea lui este ca purtarea maștii in spații deschise nu se justifica in județul Suceava. Cifrele de infectare sunt scazute, iar purtarea maștii nu ar trebuie sa mai fie obligatorie. Medic specialist in imunologie, despre purtarea…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost fotografiat, luni, fara masca de protecție Covid-19 pe holurile Parlamentului, deși conduita sanitara prevede ca portul maștii este necesar in toate spațiile inchise. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a stat, luni, fara masca de protecție Covid-19 pe…